Про 10 найкращих міст для подорожей на Різдво та новорічні свята розповідає 24 Канал, посилаючись на Font del Llop.

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10 найкращих міст з різдвяно-новорічною атмосферою

  1. Нью-Йорк, США;
  2. Кольмар, Франція;
  3. Прага, Чехія;
  4. Відень, Австрія;
  5. Таллінн, Естонія;
  6. Рованіємі, Фінляндія;
  7. Единбург, Шотландія;
  8. Брюссель, Бельгія;
  9. Токіо, Японія;
  10. Амстердам, Нідерланди.

Навіть якщо ви вже були у цих містах, то повірте, що на Різдво вони відкриваються по-новому. Недаремно скільки років вони регулярно потрапляють в топи найкращих міст для зимових подорожей.

До слова, найчастіше українці мріють саме про те, щоб відвідати Нью-Йорк.

Нью-Йорк взимку
Багато українців мріють потрапити у Нью-Йорк / Pexels

Такі напрямки мають один єдиний мінус – натовпи туристів. Зокрема раніше ми розповідали, що вищезгадане містечко Рованіємі у Фінляндії, де розташована офіційна резиденція Санта-Клауса, переживає туристичний бум.

Місцеві жителі перелякані високим напливом туристів, тому просять владу вжити заходів.