Про 10 найкращих міст для подорожей на Різдво та новорічні свята розповідає 24 Канал, посилаючись на Font del Llop.
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10 найкращих міст з різдвяно-новорічною атмосферою
- Нью-Йорк, США;
- Кольмар, Франція;
- Прага, Чехія;
- Відень, Австрія;
- Таллінн, Естонія;
- Рованіємі, Фінляндія;
- Единбург, Шотландія;
- Брюссель, Бельгія;
- Токіо, Японія;
- Амстердам, Нідерланди.
Навіть якщо ви вже були у цих містах, то повірте, що на Різдво вони відкриваються по-новому. Недаремно скільки років вони регулярно потрапляють в топи найкращих міст для зимових подорожей.
До слова, найчастіше українці мріють саме про те, щоб відвідати Нью-Йорк.
Багато українців мріють потрапити у Нью-Йорк / Pexels
Такі напрямки мають один єдиний мінус – натовпи туристів. Зокрема раніше ми розповідали, що вищезгадане містечко Рованіємі у Фінляндії, де розташована офіційна резиденція Санта-Клауса, переживає туристичний бум.
Місцеві жителі перелякані високим напливом туристів, тому просять владу вжити заходів.