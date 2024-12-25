Про 10 найкращих міст для подорожей на Різдво та новорічні свята розповідає 24 Канал, посилаючись на Font del Llop.

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10 найкращих міст з різдвяно-новорічною атмосферою

Нью-Йорк, США; Кольмар, Франція; Прага, Чехія; Відень, Австрія; Таллінн, Естонія; Рованіємі, Фінляндія; Единбург, Шотландія; Брюссель, Бельгія; Токіо, Японія; Амстердам, Нідерланди.

Навіть якщо ви вже були у цих містах, то повірте, що на Різдво вони відкриваються по-новому. Недаремно скільки років вони регулярно потрапляють в топи найкращих міст для зимових подорожей.

До слова, найчастіше українці мріють саме про те, щоб відвідати Нью-Йорк.



Багато українців мріють потрапити у Нью-Йорк / Pexels

Такі напрямки мають один єдиний мінус – натовпи туристів. Зокрема раніше ми розповідали, що вищезгадане містечко Рованіємі у Фінляндії, де розташована офіційна резиденція Санта-Клауса, переживає туристичний бум.

Місцеві жителі перелякані високим напливом туристів, тому просять владу вжити заходів.