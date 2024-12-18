Команда Go2Africa проаналізувала тенденції пошуку Google, щоб дізнатися про список найпопулярніших місць світу. Про це повідомляє 24 Канал.
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Про який напрямок найчастіше мріють в Україні
Цікаво, що українці найчастіше мріють про те, щоб відвідати Нью-Йорк. Загалом це місто є найпопулярнішою мрією для жителів більшості країн.
За ним йдуть Мачу-Пікчу, Великий каньйон у США й Ейфелева вежа.
Також багато людей мріють побувати на Балі, Бора-Бора, побувати на сафарі та побачити Ейфелеву вежу й Північне сяйво.
15 найпопулярніших мрій серед туристів
- Балі, Індонезія;
- Сафарі;
- Санторіні, Греція;
- Disney World, Флорида, США;
- Бора-Бора, Французька Полінезія;
- Побачити Північне сяйво;
- Мачу-Пікчу, Перу;
- Тадж-Махал, Індія;
- Ейфелева вежа, Франція;
- Великий каньйон, США;
- Похід у Патагонію, Чилі;
- Статуя Свободи, США;
- Гора Еверест, Непал;
- Стоунхендж, Англія;
- Антарктида.