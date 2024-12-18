Команда Go2Africa проаналізувала тенденції пошуку Google, щоб дізнатися про список найпопулярніших місць світу. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також 15 місць на планеті, куди не варто їхати у 2025 році

Про який напрямок найчастіше мріють в Україні

Цікаво, що українці найчастіше мріють про те, щоб відвідати Нью-Йорк. Загалом це місто є найпопулярнішою мрією для жителів більшості країн.

За ним йдуть Мачу-Пікчу, Великий каньйон у США й Ейфелева вежа.

Також багато людей мріють побувати на Балі, Бора-Бора, побувати на сафарі та побачити Ейфелеву вежу й Північне сяйво.

15 найпопулярніших мрій серед туристів