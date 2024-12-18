Команда Go2Africa проаналізувала тенденції пошуку Google, щоб дізнатися про список найпопулярніших місць світу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Про який напрямок найчастіше мріють в Україні

Цікаво, що українці найчастіше мріють про те, щоб відвідати Нью-Йорк. Загалом це місто є найпопулярнішою мрією для жителів більшості країн.

За ним йдуть Мачу-Пікчу, Великий каньйон у США й Ейфелева вежа.

Також багато людей мріють побувати на Балі, Бора-Бора, побувати на сафарі та побачити Ейфелеву вежу й Північне сяйво.

15 найпопулярніших мрій серед туристів

  1. Балі, Індонезія;
  2. Сафарі;
  3. Санторіні, Греція;
  4. Disney World, Флорида, США;
  5. Бора-Бора, Французька Полінезія;
  6. Побачити Північне сяйво;
  7. Мачу-Пікчу, Перу;
  8. Тадж-Махал, Індія;
  9. Ейфелева вежа, Франція;
  10. Великий каньйон, США;
  11. Похід у Патагонію, Чилі;
  12. Статуя Свободи, США;
  13. Гора Еверест, Непал;
  14. Стоунхендж, Англія;
  15. Антарктида.