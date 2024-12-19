Тепер місцеві жителі панікують через різкий сплеск туризму, який "вийшов з-під контролю". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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У Рованіємі стрибок туризму

Цьогоріч Романізмі переживає справжній туристичний бум. Місцеві не задоволені напливом мандрівників, який збільшує населення міста в 10 разів на Різдво.

Ми стурбовані надмірним зростанням туризму. Туризм виріс настільки швидко, що він уже не під контролем,

– сказав 43-річний житель Антті Пакканен.

У 2023 році на Різдво у Рованіємі приїхало понад 1,2 мільйона відвідувачів. Це майже на 30 відсотків більше у порівнянні з 2022 роком.

Цього року до місцевого аеропорту запустили 13 нових рейсів. Очікується, що 2024 рік поб'є ще більше рекордів.

Що саме не подобається місцевим жителям

Місцеві критики масового туризму заявили, що тепер багато житлових будинків у центрі Рованіємі розміщують туристів й більше не доступні для довготривалої оренди. За їхніми словами, поширення короткострокової оренди підняло ціни, витіснило довгострокових мешканців і перетворило центр міста на "перехідний простір для туристів".

Законодавство Фінляндії забороняє послуги розміщення в будівлях, призначених для житлового використання, тож учасники кампанії закликають владу вжити заходів.

Варто зауважити, що більшість туристів приїжджають у Рованіємі з європейських країн. Люди їдуть туди для того, щоб насолодитися зимовими розвагами, відвідати село Санта-Клауса та побачити Північне сяйво.