І це не дивно, адже там можна не лише зустріти Санту, а й відчути той самий казковий дух свята. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому варто відвідати Лапландію

По-перше, там розташована єдина офіційна резиденція Санта-Клауса. Ви також можете відвідати фабрику, на якій ельфи працюють над подарунками та те саме поштове відділення, куди діти з усього світу відправляють листи до казкового дідуся.

Крім цього, у Лапландії безліч зимових розваг. Ви маєте змогу покататися на оленячих упряжках, снігоходах, відвідати ферму оленів. І, звичайно ж, покататися на ковзанах, лижах чи сноуборді.

Усі зимові розваги, які лиш можна собі уявити, зібрані в одному містечку. І це все з-поміж засніжених лісів, при світлі гірлянд та ліхтарів.



Селище Санта-Клауса у Лапландії / Pexels

Як доїхати до Лапландії з України: найзручніші способи та ціни

Літак:

Найзручніший і найшвидший спосіб дістатися до Лапландії з України – це літак. У Рованіємі функціонує міжнародний аеропорт й туди літають багато рейсів, а особливо взимку.

На жаль, небо над Україною наразі закрите через повномасштабну війну, однак найближчий аеропорт, з якого літають рейси до Рованіємі, розміщений недалеко від українсько-польського кордону.

Найдешевший квиток на літак від Жешува в один бік коштує в районі 3 – 5 тисяч гривень. В середньому в обидва боки виходить від 8 500 до 10 000 гривень. Зазвичай це рейси з однією зупинкою або пересадкою, вони можуть тривати від 9 й аж до 13 годин в один бік.

В середньому в обидва боки виходить від 8 500 до 10 000 гривень. Зазвичай це рейси з однією зупинкою або пересадкою, вони можуть тривати від 9 й аж до 13 годин в один бік. Також є швидші рейси, які коштують дорожче – від 17 000 гривень в обидва боки. Однак дорога в такому випадку займає 6 – 7 годин.

Зауважте, що спершу необхідно дістатися до Жешува. Квитки на автобус зі Львова коштують орієнтовно 800 – 1000 гривень.

Як дістатися до резиденції Санта-Клауса з аеропорту Рованіємі Відстань від аеропорту Рованіємі до селища Санта-Клауса невелика, їхати всього 10 хвилин. Найзручніше замовити трансфер або скористатися таксі, яке коштуватиме приблизно 20 – 30 євро. Однак можна сісти й на громадський транспорт, який курсує там регулярно.

Автобусні тури:

Люди, які полюбляють автобусні тури, можуть вирушити у селище Санта-Клауса просто зі Львова, придбавши відповідний тур.

Дорога дуже далека, тому на шляху до Лапландії ви будете зупинятися й в інших європейських містах, починаючи з Польщі.

Ціни на такі тури стартують від 500 євро й залежать від кількості ночей та зручностей. У вартість входять декілька екскурсій та проживання у готелях, однак за вхід на деякі об'єкти потрібно буде доплачувати самостійно.

Мінус таких турів переважно у тому, що в селищі Санта-Клауса ви перебуватимете недовго. Однак таким чином є можливість відвідати велику кількість європейських міст впродовж однієї мандрівки.

Зазвичай тривалість таких турів 8 – 9 ночей.