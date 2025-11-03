Бізнес сплатив 2 мільйони гривень штрафів за рекламу алкоголю й куріння в закладах

Держпродспоживслужба за дев'ять місяців 2025 року зафіксувала 272 порушення законодавства у сфері реклами алкогольних напоїв та дотримання антитютюнових вимог.

До порушників застосовують санкції

Як повідомила пресслужба відомства, у 35 випадках розповсюдження незаконної реклами було зупинено, а до порушників застосовано фінансові санкції на понад 875 тисяч гривень, із яких понад 585 тисяч гривень уже сплачено.

Упродовж січня – вересня Держпродспоживслужба отримала 187 звернень громадян про порушення антитютюнового законодавства. За результатами позапланових перевірок порушення виявлено у 149 закладах – це 80% від перевірених.

За що штрафують найчастіше

Найчастіше фахівці фіксували паління у приміщеннях ресторанів і кафе, відсутність табличок про заборону куріння та стимулювання продажу тютюнових виробів.

За виявлені порушення бізнес оштрафовано на понад 3,6 мільйонів гривень, з яких 2,2 мільйона гривень сплачено добровільно, ще 94 тисяч гривень – у примусовому порядку.

Ми бачимо позитивну тенденцію – бізнес стає більш свідомим і відповідальним. Але наша робота триває: ми щодня перевіряємо, щоб реклама не порушувала закон і не формувала хибних уявлень про алкоголь чи тютюн,

– зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

До слова, в Україні створять реєстр сайтів, які мають ліцензію на онлайн-продаж підакцизних товарів, щоб посилити контроль над електронною торгівлею алкоголем та тютюновими виробами.