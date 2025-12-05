Син Трампа збагатився у 10 разів з моменту обрання його батька: як заробляє Ерік Трамп

Ерік Трамп керує бізнесом свого батька вже 9 років і за цей час його статки рекордно виросли. Криптовалюта спочатку зменшила його статки, а потім значно збільшила їх, ненадовго зробивши другого сина президента США мільярдером.

Завдяки чому заробляє Ерік Трамп?

Найбільша частина статків Еріка Трампа – це частка в American Bitcoin, компанії, яка майнить та зберігає криптовалюту, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

Станом на кінець вересня 2025 року в її активах було 3 418 біткойнів, ринкова капіталізація American Bitcoin зараз становить понад 2 мільярди доларів.

American Bitcoin – це чи не єдине цінне підприємство, про яке думає Ерік. Його частка у World Liberty Financial, яку його батько запустив разом із синами Еріком, Дональдом Трампом молодшим та Барроном незадовго до виборів минулого року, принесла йому приблизно 135 мільйонів доларів.

У поєднанні з кількома іншими новими активами, два криптовалютні підприємства збільшили чистий капітал Еріка вдесятеро, ніж він був напередодні повернення його батька до Білого дому,

У травні 2025 року American Bitcoin оголосила про злиття з Gryphon, публічною компанією з майнінгу криптовалют, яке завершилося на початку вересня. Об'єднана операція вийшла на публічні ринки 3 вересня під новим тікером ABTC.

Вона досягла максимуму в 14,52 долара за акцію, що зробило приблизно 68 мільйонів акцій Еріка вартістю майже 1 мільярд доларів на папері. Але ажіотаж швидко вщух – ABTC закрилася того дня на позначці 8,04 долара. Потім вона продовжила падати, включаючи падіння на 42% вже у грудні до 2,39 долара за акцію.

Які статки має Ерік Трамп?

У середині вересня 2025 року статки Еріка оцінювалися в 750 мільйонів доларів, близько 500 мільйонів доларів з яких становила його частка в американських біткойнах. Зараз ця сума значно зменшилася, але все одно робить його набагато багатшим, ніж минулого року.

Успіх World Liberty Financial поповнив кишені Еріка ще більшою кількістю криптовалютних грошей. Його батько контролює 70% частки родини в компанії. Якщо припустити, що решта 30% будуть розділені між Еріком, Дональдом молодшим та Барроном, які всі вказані як співзасновники, Ерік отримав би

близько 80 мільйонів доларів готівкою;

36 мільйонів доларів його власних токенів;

19 мільйонів доларів у розмірі 1 мільйона доларів США, які становлять стейблкоїн-бізнес World Liberty.

Усе це разом перевершує початкове джерело доходу Еріка – його роботу в Trump Organization, до якої він вперше приєднався у 2006 році. До того, як криптовалюта поповнила його скарбницю, він отримував зарплату майже в 3 мільйони доларів і накопичив понад 30 мільйонів доларів ліквідних активів.

Доповнюють його чистий капітал акції Dominari Holdings вартістю понад 5 мільйонів доларів, непрозорої фінансової фірми з офісами в Trump Tower, яка сприяла багатьом нещодавнім проектам Еріка та його старшого брата.

З поверненням батька до американської політики Ерік отримав вигоду від поновлення іноземного інтересу до угод з Trump Organization.

Минулого року він отримав приблизно 3,2 мільйона доларів від нових ліцензійних угод у Дубаї, Саудівській Аравії та В'єтнамі, а фінансові звіти його батька за цей рік, безсумнівно, покажуть ще більше потоків завдяки нещодавно оголошеним угодам у Катарі, Індії, Румунії та на Мальдівах,

Загалом Forbes оцінює вартість ліцензійного та управлінського бізнесу Еріка приблизно в 34 мільйони доларів.

Маючи сотні мільйонів на банківських рахунках, Ерік натякає на те, що буде слідувати плану свого батька не лише у фінансовому плані, навіть натякаючи на можливу участь у майбутніх президентських виборах в інтерв'ю Nikkei Asia. Але поки що криптовалюта – це його шлях до більш постійного статусу мільярдера.

Що відомо про статки Трампів?