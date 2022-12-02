Поскаржився іноземний виробник Fragolino: АМКУ відкрив справу проти Ізмаїльського винзаводу

Антимонопольний комітет (АМКУ) відкрив справу проти Ізмаїльського винзаводу за оформлення пляшок сидру Vingrad Fragolino. Регулятор виявив схожість в етикетці з італійським виробником напою Fragolino Bianco.

Зі скаргою до АМКУ звернулися безпосередньо виробник та дистриб'ютор іноземного напою ГСХ "Трейдмаркс Лімітед" та ТОВ "Глобал Спірітс Європа" ще у 2021 році. У заяві повідомлялося про виявлення у торгових мережах України напою стороннього виробника зі схожим на їхню продукцію оформленням.

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Деталі справи

У пресрелізі АМКУ мовиться, що комітет провів дослідження та встановив, що пляшки, пробки й етикетки сидру українського виробництва та італійського напою мають схожі дизайни.

Зокрема, етикетки обох напоїв – білого кольору із зеленою смугою у золотому обрамленні у верхній частині, а назву напою вказано у центрі етикетки на білому фоні темними літерами тощо,

– зазначив регулятор.

Оформлення пляшок обидвох напоїв дуже схожі / Фото АМКУ

Зазначається, що вино Fragolino Bianco італійського виробництва продається в Україні ще з 2020 року, тоді як сидр Ізмаїльського виноробного заводу – з 2021 року.

В Антимонопольному комітеті підкреслюють, що схожість в оформленні упаковок може призвести до змішування українського виробника з діяльністю іноземних заявників. Це є порушенням закону про недобросовісну конкуренцію, тому АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками неправомірного використання оформлення упаковки товару.