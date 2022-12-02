С жалобой в АМКУ обратились непосредственно производитель и дистрибьютор иностранного напитка ГСХ "Трейдмаркс Лимитед" и ООО "Глобал Спиритс Европа" еще в 2021 году. В заявлении сообщалось об обнаружении в торговых сетях Украины напитка стороннего производителя с похожим на их продукцию оформлением.

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Детали дела

В пресс-релизе АМКУ говорится, что комитет провел исследование и установил, что бутылки, пробки и этикетки сидра украинского производства и итальянского напитка имеют похожие дизайны.

В частности, этикетки обоих напитков – белого цвета с зеленой полоской в золотом обрамлении в верхней части, а название напитка указано в центре этикетки на белом фоне темными буквами и так далее,

– отметил регулятор.

Оформления бутылок обоих напитков очень похожи / Фото АМКУ

Отмечается, что вино Fragolino Bianco итальянского производства продается в Украине еще с 2020 года, в то время как сидр Измаильского винодельческого завода – с 2021 года.

В Антимонопольном комитете подчеркивают, что схожесть в оформлении упаковок может привести к смешиванию украинского производителя с деятельностью иностранных заявителей. Это – нарушение закона о недобросовестной конкуренции, поэтому АМКУ приступил к рассмотрению дела по признакам неправомерного использования оформления упаковки товара.

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