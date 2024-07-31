Китайські електромобілі почали захоплювати Європу: приріст від травня просто шалений
Джерело:Bloomberg
Стурбованість ЄС щодо китайських електрокарів була невипадковою. Китайський автопром вирішив захопити європейський ринок.
Захоплення Європи
У червні китайські бренди електромобілів склали 11% всього європейського ринку електрокарів. Якщо порівнювати з травнем, то лише за місяць показник виріс на 72%.
Цікаво Як Ілон Маск заробив свої статки та став найбагатшою людиною у світі
Наразі мова йде про 23 тисячі зареєстрованих китайських електромобілів у Європі. Це абсолютний рекорд за всю історію.
Торговельна війна
ЄС свідомий того, що Китай дає дотації своїм виробникам електрокарів, тому вживає контрзаходи. Наприклад, підвищення в'їзних мит.
З 4 липня впродовж 4 місяців будуть діяти такі правила:
- ВYD – 17,4%;
- Geely – 19,9%;
- SAIC – 37,6%.
Китай обіцяв дзеркальні дії, тож існує небезпека, що між Пекіном та Брюсселем розпочнеться торгівельна війна.