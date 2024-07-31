Китайські електромобілі почали захоплювати Європу: приріст від травня просто шалений

31 липня 2024, 08:38
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Джерело:

Bloomberg

Стурбованість ЄС щодо китайських електрокарів була невипадковою. Китайський автопром вирішив захопити європейський ринок.

Захоплення Європи 

У червні китайські бренди електромобілів склали 11% всього європейського ринку електрокарів. Якщо порівнювати з травнем, то лише за місяць показник виріс на 72%.

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Наразі мова йде про 23 тисячі зареєстрованих китайських електромобілів у Європі. Це абсолютний рекорд за всю історію. 

Торговельна війна 

ЄС свідомий того, що Китай дає дотації своїм виробникам електрокарів, тому вживає контрзаходи. Наприклад, підвищення в'їзних мит. 

З 4 липня впродовж 4 місяців будуть діяти такі правила: 

  • ВYD – 17,4%;
  • Geely – 19,9%;
  • SAIC – 37,6%.

Китай обіцяв дзеркальні дії, тож існує небезпека, що між Пекіном та Брюсселем розпочнеться торгівельна війна. 

Автор: Ярослав Сиваківський