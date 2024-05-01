В Україні побільшало мільйонерів: їх вже понад 10 тисяч

Кількість офіційний мільйонерів за 2023 рік виросла відповідно до даних про декларації. Найважливіше те, що декларуючи статки, ці мільйонери сплачують й відповідні податки до бюджету.

Скільки в українці мільйонерів

Як повідомив Данило Гетманцев, керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, станом на 1 травня в Україні є 172 тисячі податкових декларацій. Задекларовано в них річний дохід в обсязі 218,5 мільярда гривень.

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Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1 мільйона гривень, становить 10,7 тисячі осіб, в яких визначено до сплати ПДФО та військового збору понад 1 мільярда гривень.

Кількість офіційних мільйонерів збільшилась на 1 200 осіб за 2023 рік.

Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо предзаповнення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян,

– додає Гетманцев.

Скільки податків сплачено з початку 2024 року

Як повідомили в Державній податковій службі України, з січня по березень 2024 року до державного бюджету України вклад платників податків склав 401,4 мільярда гривень.

До державного бюджету надійшло 303,7 мільярда гривень,

До місцевих бюджетів – майже 97,8 мільярда гривень.

Крім того, надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету з початку 2024 року становили 280 мільярдів гривень.

У розрізі основних платежів у березні 2024 року до бюджету з податків на прибуток надійшло на 33,9 мільярда гривень більше ніж за аналогічний період торік.