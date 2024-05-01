Сколько в украинце миллионеров
Как сообщил Даниил Гетманцев, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по состоянию на 1 мая в Украине есть 172 тысячи налоговых деклараций. Задекларирован в них годовой доход в объеме 218,5 миллиарда гривен.
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Количество граждан, которые по результатам 2023 года задекларировали годовой доход в сумме более 1 миллиона гривен, составляет 10,7 тысяч человек, у которых определено к уплате НДФЛ и военного сбора более 1 миллиарда гривен.
Значительная часть граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предзаполнению декларации, в частности таким сервисом воспользовались более 120 тысяч граждан,
– добавляет Гетманцев.
Сколько налогов уплачено с начала 2024 года
Как сообщили в Государственной налоговой службе Украины, с января по март 2024 года в государственный бюджет Украины вклад налогоплательщиков составил 401,4 миллиарда гривен.
- В государственный бюджет поступило 303,7 миллиарда гривен,
- В местные бюджеты – почти 97,8 миллиарда гривен.
Кроме того, поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета с начала 2024 года составили 280 миллиардов гривен.