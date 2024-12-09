Український IT-експорт зменшився у 2024 році: на скільки менше заробили айтівці

Приблизно щомісяця ІТ-експорт приносив у 2024 році по 530 мільйонів доларів. Однак ця сума є меншою, аніж торік. Загалом, ІТ досі має найбільшу частку експортованих послуг України.

Скільки приносить IТ-експорт Україні

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на "Опендатабот", цьогоріч IT-експорт склав 14,09 мільярда доларів, що на 4% більше, ніж у 2023 році.

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Частка ІТ-сектору в експорті серед інших послуг склала цьогоріч 37,7%.

Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 мільйонів доларів.

Однак у 2023 році щомісячний дохід від експорту був на рівні 555 мільйонів доларів.

Зауважте! Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік, коли щомісячний дохід складав 600 мільйонів доларів.

Який експорт інших товарів

Відповідно до даних, за 10 місяців 2024 року Україна заробила на експорті товарів та послуг 46,35 мільярда доларів. Однак це на 10% більше, ніж за аналогічний період у 2023 році.