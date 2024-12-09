Сколько приносит IТ-экспорт Украине
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот", в этом году IT-экспорт составил 14,09 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2023 году.
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- Доля ІТ-сектора в экспорте среди других услуг составила в этом году 37,7%.
- В этом году в месяц ІТ-экспорт приносил 530 миллионов долларов.
- Однако в 2023 году ежемесячный доход от экспорта был на уровне 555 миллионов долларов.
Заметьте! Наиболее прибыльным для ИТ-экспорта был 2022 год, когда ежемесячный доход составлял 600 миллионов долларов.
Какой экспорт других товаров
Согласно данным, за 10 месяцев 2024 года Украина заработала на экспорте товаров и услуг 46,35 миллиардов долларов. Однако это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
- 44% от всего экспорта – это продовольственные товары и сырье для их изготовления, речь идет о в основном о сельскохозяйственном секторе. Это на 14% больше, чем в прошлом году.
- На 14% вырос экспорт металлов – до 3,78 миллиарда гривен. На эту сферу приходится 8% от всего украинского экспорта.
- В то же время в целом объем экспортируемых товаров вырос на 12,7% по сравнению с 2023 годом, но это все еще на 1,6 раза меньше, чем в 2021 году.