Сколько приносит IТ-экспорт Украине

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот", в этом году IT-экспорт составил 14,09 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в 2023 году.

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Доля ІТ-сектора в экспорте среди других услуг составила в этом году 37,7%.

В этом году в месяц ІТ-экспорт приносил 530 миллионов долларов.

Однако в 2023 году ежемесячный доход от экспорта был на уровне 555 миллионов долларов.

Заметьте! Наиболее прибыльным для ИТ-экспорта был 2022 год, когда ежемесячный доход составлял 600 миллионов долларов.

Какой экспорт других товаров

Согласно данным, за 10 месяцев 2024 года Украина заработала на экспорте товаров и услуг 46,35 миллиардов долларов. Однако это на 10% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.