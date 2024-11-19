Українці отримали понад 120 мільйонів гривень "Національного кешбеку" у жовтні

За жовтень українці загалом накопичили 125 мільйонів гривень нацкешбеку. Це у понад 3 рази більше ніж було у вересні (37,2 мільйона гривень).

Як можна отримати "Національний кешбек"

Кешбек нараховується за покупку деяких товарів українського виробництва. Покупцям повертається 10% від вартості продукції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Зверніть увагу! Зараз кешбек надається за більш як 320 тисяч товарів.

Як долучитися до програми "Національний кешбек":

відкрийте у обраному банку спеціальну карту "Національний кешбек";

у застосунку Дія перейдіть у розділ "Сервіси" та знайдіть пункт "Національний кешбек";

ознайомтесь з умовами дії цієї програми;

підв'яжіть карту для виплат до ДІї та оберіть рахунок з якого буде нараховуватись кешбек.

120 тисяч українців та українок уже розрахувалися Національним кешбеком за вересень. Найчастіше його витрачають на поповнення мобільного, інтернету, сплату комуналки, проїзду та продуктів,

– йдеться у повідомленні порталу Дія.

Зауважте! Кешбек надходить на карту протягом наступного місяця після його нарахування. Наприклад, кошти за вересень мають надходити до кінця жовтня тощо.