Частка жінок в українському IT продовжує впевнено зростати: промовисте дослідження

Станом на серпень 2022 року, частка жінок, працевлаштованих в IT-компаніях в Україні, становить 24%. Хоча показник досі відносно невеликий, це втричі більше, ніж 10 років тому.

При цьому, близько 30% жінок-спеціалісток обіймають у компаніях саме керівні посади. Про це свідчить свіже дослідження GlobalLogic до Дня рівності жінок, передає 24 канал.

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Жінки в українському IT

Український офіс світового лідера цифрової інженерії GlobalLogic опитав своїх співробітниць. За даними самої компанії, в Україні з нею співпрацює 1 769 жінок-спеціалісток, що становить чверть від усіх її працевлаштованих фахівців у нашій країні.

Середній вік жінок у компанії становить 33 роки, проте серед IT-фахівчинь зустрічаються й спеціалістки старше ніж 60 років. Третину керівних посад GlobalLogic в Україні обіймають жінки, аналогічно із загальним трендом на українському ринку IT.

Водночас 81% спеціалісток в IT-галузі мають безпосередньо технічні спеціальності. Переважна більшість опитаних розпочинали свій шлях в індустрії з позицій trainee або junior, проте нині доросли до senior, lead і навіть AVP.

Ми бачимо, як світові тенденції рухаються у бік гендерного балансу й переконані, що такий тренд матиме довготерміновий вплив на IT-індустрію,

– коментує старша віцепрезидентка з інжинірингу GlobalLogic Юлія Штукатурова.

Зауважимо, що Юлія керує підрозділом компанії, який налічує понад 3 тисячі IT-інженерів.