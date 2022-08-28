При этом около 30% женщин-специалисток занимают в компаниях именно руководящие должности. Об этом свидетельствует свежее исследование GlobalLogic ко Дню равенства женщин, передает 24 канал.

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Женщины в украинском IT

Украинский офис мирового лидера цифровой инженерии GlobalLogic опросил своих сотрудниц. По данным самой компании, в Украине с ней сотрудничает 1 769 женщин-специалисток, что составляет четверть от всех ее трудоустроенных специалистов в нашей стране.

Средний возраст женщин в компании составляет 33 года, однако среди IT-специалистов встречаются и специалистки старше 60 лет. Треть руководящих должностей GlobalLogic в Украине занимают женщины, аналогично общему тренду на украинском рынке IT.

В то же время 81% специалисток в IT-отрасли имеют непосредственно технические специальности. Подавляющее большинство опрошенных начинали свой путь в индустрии с позиций trainee или junior, однако ныне выросли к senior, lead и даже AVP.

Мы видим, как мировые тенденции движутся в сторону гендерного баланса и убеждены, что такой тренд будет иметь долгосрочное влияние на IT-индустрию,

– комментирует старшая вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Штукатурова.

Отметим, что Юлия руководит подразделением компании, насчитывающим более 3 тысяч IT-инженеров.