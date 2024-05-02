Чому Shell покидає енергетичний ринок Китаю
Джерело:Reuters
Shell покидає китайський енергетичний ринок. Компанія вирішила перейти до прибутковіших сфер.
Які зміни впроваджує Shell
Shell прагне спрямувати свої потужності у газовий та нафтовий бізнеси. Щоб зробити це, компанія вирішила відмовитись від виробництва електроенергії, торгівлі та витрат на маркетинг на території Китаю.
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Ми вибірково інвестуємо в енергетику, зосереджуючись на створенні цінності нашого енергетичного портфеля, що вимагає прийняття складних рішень,
– йдеться у повідомленні Shell.
Які ще зміни відбулися у Shell
Не тільки китайського ринку стосувалися зміни. Shell частково покинула європейський напрям, заощадивши при цьому орієнтовно 3 мільярди доларів. У Європі компанія відмовилась від торгівлі електроенергією та декількох офшорних проєктів (йдеться про вітроенергетичні та низьковуглецеві).
Зміни стосувалися і американських активів Shell, зокрема сонячних. Також компанія займається переглядом нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Сінгапурі. Для скорочення витрат, Shell провела оптимізацію і скоротила частину персоналу.Зверніть увагу! Зміни не вплинуть на бізнес із заряджання електричних автомобілів від Shell. Саме цей напрям є ключовим для компанії