Какие изменения внедряет Shell

Shell стремится направить свои мощности в газовый и нефтяной бизнес. Чтобы сделать это, компания решила отказаться от производства электроэнергии, торговли и расходов на маркетинг на территории Китая.

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Мы выборочно инвестируем в энергетику, сосредотачиваясь на создании ценности нашего энергетического портфеля, что требует принятия сложных решений,

– говорится в сообщении Shell.

Обратите внимание! Shell Energy China – один из первых иностранных филиалов Shell. Эта компания является участником китайского рынка квот на выбросы углерода. К тому же Shell Energy China имеет разрешение на торговлю электроэнергией в Китае.

Какие еще изменения произошли в Shell

Не только китайского рынка касались изменения. Shell частично покинула европейское направление, сэкономив при этом ориентировочно 3 миллиарда долларов. В Европе компания отказалась от торговли электроэнергией и нескольких оффшорных проектов (речь идет о ветроэнергетических и низкоуглеродных).

Изменения касались и американских активов Shell, в частности солнечных. Также компания занимается пересмотром нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Сингапуре. Для сокращения расходов, Shell провела оптимизацию и сократила часть персонала.

Обратите внимание! Изменения не повлияют на бизнес по зарядке электрических автомобилей от Shell. Именно это направление является ключевым для компании