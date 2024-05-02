"Новая почта" компенсирует потери клиентам
Вечером 1 мая российская армия попала по сортировочному депо и отделению номер 4 "Новой почты". В компания заявили, что, к счастью, среди сотрудников погибших и пострадавших нет.
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По словам совладельца группы компаний Nova Владимира Поперешнюка, сегодня начнется компенсация клиентам и проект по восстановлению помещения.
Главное – все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений,
– написал он.
Какие потери среди отправлений
Известно, что всего в депо и отделении было 904 отправления на сумму почти 3 миллиона гривен.
Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним,
– сообщают в "Новой почте".
Кроме того, все отправления, направлявшиеся в сортировочное депо и грузовое отделение, будут перенаправлены на отделение номер 3 в Одессе.