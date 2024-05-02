"Новая почта" компенсирует потери клиентам

Вечером 1 мая российская армия попала по сортировочному депо и отделению номер 4 "Новой почты". В компания заявили, что, к счастью, среди сотрудников погибших и пострадавших нет.

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По словам совладельца группы компаний Nova Владимира Поперешнюка, сегодня начнется компенсация клиентам и проект по восстановлению помещения.

Главное – все живы! Все 18 человек, которые были на смене, успели спрятаться в бомбоубежище! По предварительным данным, пострадало около 900 отправлений,

– написал он.

Какие потери среди отправлений

Известно, что всего в депо и отделении было 904 отправления на сумму почти 3 миллиона гривен.

Чтобы компенсировать стоимость ваших посылок и грузов, мы уже с самого утра вам звоним,

– сообщают в "Новой почте".

Обратите внимание! Российская атака ракетой уничтожила не только депо, но и 15,5 тонны заказов из интернет-магазинов.

Кроме того, все отправления, направлявшиеся в сортировочное депо и грузовое отделение, будут перенаправлены на отделение номер 3 в Одессе.