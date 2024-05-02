"Нова пошта" компенсує втрати клієнтам

Ввечері 1 травня російська армія поцілила по сортувальному депо та відділенні номер 4 "Нової пошти". В компанії завили, що, на щастя, серед співробітників загиблих та постраждалих немає.

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Зі слів співвласника групи компаній Nova Володимира Поперешнюка, сьогодні розпочнеться компенсація клієнтам та проєкт з відновлення приміщення.

Головне – всі живі! Всі 18 людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище! За попередніми даними постраждало близько 900 відправлень,

– написав він.

Які втрати серед відправлень

Відомо, що загалом у депо та відділенні було 904 відправлення на суму у майже 3 мільйони гривень.

Аби компенсувати вартість ваших посилок і вантажів, ми вже з самого ранку вам дзвонимо,

– повідомляють у "Новій пошті".

Зверніть увагу! Російська атака ракетою знищила не лише депо, але й 15,5 тонн замовлень з інтернет-магазинів.

Крім того, усі відправлення, які прямували в сортувальне депо та вантажне відділення, перенаправлять на відділення номер 3 в Одесі.