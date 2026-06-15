Найбагатша жінка Австралії поставила 1 мільярд доларів на Ілона Маска: що з цього вийшло

Австралійська мільярдерка Джина Райнхарт, яка очолює список найбагатших людей країни, інвестувала понад 1 мільярд доларів у космічну компанію SpaceX Ілона Маска. Угода стала частиною рекордного IPO компанії, яке вже принесло інвесторам суттєвий прибуток.

Інвестори різко звернули уваги на SpaceX Ілона Маска

Власниця гірничодобувної компанії Hancock Prospecting придбала пакет акцій SpaceX вартістю понад 1 мільярд доларів, пише Reuters.

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За словами Райнхарт, SpaceX має унікальне поєднання технологічного потенціалу, сильного керівництва та перспективних ринків.

У майбутньому ми також бачимо можливість взаємовигідних домовленостей між SpaceX та значними інвестиціями Hancock Prospecting у критично важливі корисні копалини, оскільки зростає попит на матеріали та інфраструктуру, необхідні для підтримки передових технологій,

– додав гендиректор Hancock Гаррі Корте.

Відомо, що компанія вже володіє частками в низці виробників рідкоземельних металів та літію в США й Австралії. Для Райнхарт угода виявилася вдалою практично з першого дня:

Після виходу на біржу акції SpaceX під час дебютних торгів зросли на 19%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 2 трильйони доларів.

Завдяки цьому SpaceX увійшла до числа найбільших компаній США, а інвестори отримали можливість долучитися до бізнес-імперії Маска.

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