В Україні стало на 10 тисяч ризикових компаній менше

З початку 2025 року в Україні майже 10 тисяч суб’єктів господарювання виключили з переліку ризикових. Також зросла кількість врахованих таблиць даних, тоді як кількість зупинених накладних зменшилася.

Менше блокувань податкових накладних

Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, інформує 24 Канал.

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Згідно з даними ДПС, у лютому 2025 року:

Кількість врахованих таблиць даних зросла на 64%.

Відсоток зупинених податкових накладних скоротився до 0,39%.

Кравченко наголосив, що ДПС спільно з Міністерством фінансів працює над спрощенням механізму реєстрації податкових накладних та оновленням довідника кодів ризиковості платників податків.

Нові правила трансфертного ціноутворення

Ще одне важливе питання, яке обговорювалося на зустрічі, – трансфертне ціноутворення. ДПС та Мінфін розробили алгоритм дій для територіальних органів податкової щодо аналізу експортних операцій із сільськогосподарською продукцією.

Ці матеріали направлять у регіональні відділення ДПС, щоб забезпечити єдиний підхід до оцінки таких операцій.

Тестування SAF-T UA

Ще одним кроком до цифровізації податкової системи стало впровадження SAF-T UA – формату обміну податковими даними.

ДПС уже отримала 41 SAF-T файл від платників.

Фахівці ДПС отримали доступ до демоверсії системи Е-аудит.

Запущено майданчик для підтримки платників податків.

Крім того, всі платники податків можуть провести тестування SAF-T через Електронний кабінет.