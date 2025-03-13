В Украине стало на 10 тысяч рисковых компаний меньше

С начала 2025 года в Украине почти 10 тысяч субъектов хозяйствования исключили из перечня рисковых. Также возросло количество учтенных таблиц данных, тогда как количество остановленных накладных уменьшилось.

Меньше блокировок налоговых накладных

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций, информирует 24 Канал.

Смотрите также Искусственный интеллект заменит программистов через полгода – прогноз CEO Anthropic

Согласно данным ГНС, в феврале 2025 года:

Количество учтенных таблиц данных выросло на 64%.

Процент остановленных налоговых накладных сократился до 0,39%.

Кравченко отметил, что ГНС совместно с Министерством финансов работает над упрощением механизма регистрации налоговых накладных и обновлением справочника кодов рискованности налогоплательщиков.

Новые правила трансфертного ценообразования

Еще один важный вопрос, который обсуждался на встрече, – трансфертное ценообразование. ГНС и Минфин разработали алгоритм действий для территориальных органов налоговой по анализу экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Эти материалы направят в региональные отделения ГНС, чтобы обеспечить единый подход к оценке таких операций.

Тестирование SAF-T UA

Еще одним шагом к цифровизации налоговой системы стало внедрение SAF-T UA – формата обмена налоговыми данными.

ГНС уже получила 41 SAF-T файл от плательщиков.

Специалисты ГНС получили доступ к демоверсии системы Е-аудит.

Запущена площадка для поддержки налогоплательщиков.

Кроме того, все налогоплательщики могут провести тестирование SAF-T через Электронный кабинет.