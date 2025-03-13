Менше блокувань податкових накладних

Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій, інформує 24 Канал.

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Згідно з даними ДПС, у лютому 2025 року:

Кількість врахованих таблиць даних зросла на 64%.

Відсоток зупинених податкових накладних скоротився до 0,39%.

Кравченко наголосив, що ДПС спільно з Міністерством фінансів працює над спрощенням механізму реєстрації податкових накладних та оновленням довідника кодів ризиковості платників податків.

Нові правила трансфертного ціноутворення

Ще одне важливе питання, яке обговорювалося на зустрічі, – трансфертне ціноутворення. ДПС та Мінфін розробили алгоритм дій для територіальних органів податкової щодо аналізу експортних операцій із сільськогосподарською продукцією.

Ці матеріали направлять у регіональні відділення ДПС, щоб забезпечити єдиний підхід до оцінки таких операцій.

Тестування SAF-T UA

Ще одним кроком до цифровізації податкової системи стало впровадження SAF-T UA – формату обміну податковими даними.

ДПС уже отримала 41 SAF-T файл від платників.

Фахівці ДПС отримали доступ до демоверсії системи Е-аудит.

Запущено майданчик для підтримки платників податків.

Крім того, всі платники податків можуть провести тестування SAF-T через Електронний кабінет.