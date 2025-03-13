Меньше блокировок налоговых накладных
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций, информирует 24 Канал.
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Согласно данным ГНС, в феврале 2025 года:
- Количество учтенных таблиц данных выросло на 64%.
- Процент остановленных налоговых накладных сократился до 0,39%.
Кравченко отметил, что ГНС совместно с Министерством финансов работает над упрощением механизма регистрации налоговых накладных и обновлением справочника кодов рискованности налогоплательщиков.
Новые правила трансфертного ценообразования
Еще один важный вопрос, который обсуждался на встрече, – трансфертное ценообразование. ГНС и Минфин разработали алгоритм действий для территориальных органов налоговой по анализу экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.
Эти материалы направят в региональные отделения ГНС, чтобы обеспечить единый подход к оценке таких операций.
Тестирование SAF-T UA
Еще одним шагом к цифровизации налоговой системы стало внедрение SAF-T UA – формата обмена налоговыми данными.
- ГНС уже получила 41 SAF-T файл от плательщиков.
- Специалисты ГНС получили доступ к демоверсии системы Е-аудит.
- Запущена площадка для поддержки налогоплательщиков.
Кроме того, все налогоплательщики могут провести тестирование SAF-T через Электронный кабинет.