Меньше блокировок налоговых накладных

Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций, информирует 24 Канал.

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Согласно данным ГНС, в феврале 2025 года:

Количество учтенных таблиц данных выросло на 64%.

Процент остановленных налоговых накладных сократился до 0,39%.

Кравченко отметил, что ГНС совместно с Министерством финансов работает над упрощением механизма регистрации налоговых накладных и обновлением справочника кодов рискованности налогоплательщиков.

Новые правила трансфертного ценообразования

Еще один важный вопрос, который обсуждался на встрече, – трансфертное ценообразование. ГНС и Минфин разработали алгоритм действий для территориальных органов налоговой по анализу экспортных операций с сельскохозяйственной продукцией.

Эти материалы направят в региональные отделения ГНС, чтобы обеспечить единый подход к оценке таких операций.

Тестирование SAF-T UA

Еще одним шагом к цифровизации налоговой системы стало внедрение SAF-T UA – формата обмена налоговыми данными.

ГНС уже получила 41 SAF-T файл от плательщиков.

Специалисты ГНС получили доступ к демоверсии системы Е-аудит.

Запущена площадка для поддержки налогоплательщиков.

Кроме того, все налогоплательщики могут провести тестирование SAF-T через Электронный кабинет.