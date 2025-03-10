Надихнувся Маском: співвласник "Нової пошти" анонсував аудит та реформи за аналогією DOGE

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк оголосив про намір створити у компанії департамент ефективності. Ініціатива подібна до федерального органа DOGE у США, який очолює Ілон Маск.

Компанія має залишатися гнучкою та інноваційною

Про це він повідомив у фейсбук, пояснивши своє рішення зростанням масштабів бізнесу, інформує 24 Канал. За словами Поперешнюка, "Нова пошта" перетворилася на велику корпорацію з майже 30 000 працівників, що спричинило значне розширення управлінського та адміністративного апарату.

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Я хочу, щоб компанія залишалася живою, здатною генерувати та реалізовувати вау-ідеї, а не перетворювалася на забюрократизовану структуру, де головне – не помилитися,

– пояснив він.

Мета – розвиток, а не скорочення персоналу

На відміну від державних органів, де звільнення часто ведуть до покращень, у бізнесі кожен працівник важливий, зазначив співвласник компанії. Тому його мета – не скорочення штату, а оптимізація бізнес-процесів та розширення компанії на нові ринки.

Поперешнюк анонсував аудит усіх неопераційних працівників (тих, хто не працює безпосередньо з посилками). Вони будуть поділені на дві категорії:

Ті, хто підтримують життєдіяльність компанії.

Ті, хто розвивають та вдосконалюють її.

Пріоритет і ресурси отримають працівники другої категорії, а також буде виявлено та усунено зайві або шкідливі процеси.

Що таке DOGE Ілона Маска DOGE – це тимчасовий урядовий орган, створений у січні 2025 року адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа для підвищення ефективності. Його очолив DOGE – це тимчасовий урядовий орган, створений у січні 2025 року адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа для підвищення ефективності. Його очолив Ілон Маск . Організація працюватиме до 4 липня 2026 року і не є частиною уряду США на рівні Кабінету міністрів.

Таким чином, "Нова пошта" прагне не лише оптимізувати свою діяльність, а й створити новий підхід до управління великою компанією, орієнтуючись на світові практики.