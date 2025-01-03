Рахунки для сплати податків у 2025 році: важливі зміни та реквізити

У 2025 році на платників податків України чекають важливі нововведення, які стосуються сплати податків і зборів. Зокрема, набрали чинності нові банківські рахунки для перерахування зборів.

Сплата податків у 2025 році – що змінюється

В Україні набув чинності Закон України №4113-IX, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки. 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу розповідає, як сплачувати податки, зокрема військовий збір, на які рахунки і за якими реквізитами це потрібно робити.

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Військовий збір для платників спрощеної системи оподаткування

З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОП) та юридичні особи на спрощеній системі оподаткування зобов'язані сплачувати військовий збір.

Для цього відкрито окремі бюджетні рахунки:

Юридичним особам (3 група) – за кодом класифікації доходів бюджету (ККДБ) 11011800 "Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (3 група)".

Фізичним особам-підприємцям (ФОП, платники єдиного податку) – за ККДБ 11011700 "Військовий збір, що підлягає сплаті фізичними особами-підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування".

Усі реквізити рахунків доступні на головній сторінці порталу Державної податкової служби України (ДПС).

Зміни у реквізитах для сплати податків

З 1 грудня 2024 року набрали чинності нові банківські рахунки для перерахування податків і зборів згідно із Законом України №4015-IX. Це було зроблено для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період воєнного стану.

Щоб дізнатися актуальні реквізити для вашого регіону і виду податку, виконайте наступні дії:

Зайдіть на офіційний вебпортал Державної податкової служби України. Перейдіть у розділ "Рахунки для сплати платежів". Виберіть свій регіон та вид податку, який потрібно сплатити.

Також у персональному електронному кабінеті платника доступний розділ "Стан розрахунків з бюджетом", де можна перевірити свої зобов’язання.

Коди класифікації доходів бюджету (ККДБ):

ККДБ – це унікальний код, який використовується для ідентифікації різних податків та зборів, що надходять до державного бюджету. Ось основні коди, актуальні у 2025 році:

11011600 – Військовий збір, який сплачують юридичні особи, визначені у спеціальному законі.

11011700 – Військовий збір для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

11011800 – Військовий збір для юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

11011500 – Авансовий внесок із податку на доходи фізичних осіб.

11021800 – Авансовий внесок із податку на прибуток підприємств.

Варто знати. На порталі ДПС доступний "Податковий календар", який нагадає про крайній термін подання декларацій та сплати податків. Це зручний інструмент, який допоможе уникнути штрафів і несвоєчасної сплати.



Календар сплати податків / Скриншот з сайту ДПС

Поради платникам податків

Перевіряйте реквізити перед кожною сплатою. Нові рахунки можуть змінюватися, особливо в умовах воєнного стану. Користуйтеся електронним кабінетом платника. Це дозволить вам бачити актуальну інформацію про свої податкові зобов’язання. Дотримуйтесь термінів сплати. Використовуйте податковий календар для планування своїх платежів.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе уникнути проблем із податковими органами та забезпечить вчасне виконання ваших обов'язків як платника податків.