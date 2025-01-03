Уплата налогов в 2025 году – что меняется
В Украине вступил в силу Закон Украины №4113-IX, который вносит изменения в Налоговый кодекс по стимулированию развития цифровой экономики. 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу рассказывает, как платить налоги, в частности военный сбор, на какие счета и по каким реквизитам это нужно делать.
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Военный сбор для плательщиков упрощенной системы налогообложения
С 1 января 2025 года физические лица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица на упрощенной системе налогообложения обязаны уплачивать военный сбор.
Для этого открыты отдельные бюджетные счета:
Юридическим лицам (3 группа) – по коду классификации доходов бюджета (ККДБ) 11011800 "Военный сбор, подлежащий уплате юридическими лицами, находящихся на упрощенной системе налогообложения (3 группа)".
Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, плательщики единого налога) – по ККДБ 11011700 "Военный сбор, подлежащий уплате физическими лицами-предпринимателями, находящихся на упрощенной системе налогообложения".
Все реквизиты счетов доступны на главной странице портала Государственной налоговой службы Украины (ГНС).
Изменения в реквизитах для уплаты налогов
С 1 декабря 2024 года вступили в силу новые банковские счета для перечисления налогов и сборов согласно Закону Украины №4015-IX. Это было сделано для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период военного положения.
Чтобы узнать актуальные реквизиты для вашего региона и вида налога, выполните следующие действия:
Зайдите на официальный вебпортал Государственной налоговой службы Украины.
Перейдите в раздел "Счета для уплаты платежей".
Выберите свой регион и вид налога, который нужно оплатить.
Также в персональном электронном кабинете плательщика доступен раздел "Состояние расчетов с бюджетом", где можно проверить свои обязательства.
Коды классификации доходов бюджета (ККДБ):
ККДБ – это уникальный код, который используется для идентификации различных налогов и сборов, поступающих в государственный бюджет. Вот основные коды, актуальные в 2025 году:
11011600 – Военный сбор, который платят юридические лица, определены в специальном законе.
11011700 – Военный сбор для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.
11011800 – Военный сбор для юридических лиц на упрощенной системе налогообложения.
11011500 – Авансовый взнос по налогу на доходы физических лиц.
11021800 – Авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий.
Стоит знать. На портале ГНС доступен "Налоговый календарь", который напомнит о крайнем сроке подачи деклараций и уплаты налогов. Это удобный инструмент, который поможет избежать штрафов и несвоевременной уплаты.
Календарь уплаты налогов / Скриншот с сайта ГНС
Советы налогоплательщикам
- Проверяйте реквизиты перед каждой уплатой. Новые счета могут меняться, особенно в условиях военного положения.
- Пользуйтесь электронным кабинетом плательщика. Это позволит вам видеть актуальную информацию о своих налоговых обязательствах.
- Соблюдайте сроки уплаты. Используйте налоговый календарь для планирования своих платежей.
Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать проблем с налоговыми органами и обеспечит своевременное выполнение ваших обязанностей как налогоплательщика.