Изменения, предусмотрены Законом предусмотрены Законом №4015-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно сбалансирования поступлений бюджета во время военного положения", повлияют как на уплату военного сбора, так и на единый социальный взнос (ЕСВ). Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Военный сбор: что изменится

Для предпринимателей-упрощенцев введены новые ставки военного сбора:

1, 2 и 4 группы: уплата 10% от минимальной заработной платы.

3 группа: уплата 1% от дохода.

Кроме повышения ставок, изменились и сроки уплаты налогов:

1, 2 и 4 группы: авансовые взносы необходимо уплачивать ежемесячно до 20 числа текущего месяца.

3 группа: налоговый платеж осуществляется через 10 дней после предельного срока подачи квартальной декларации.

Такие нововведения могут значительно увеличить финансовую нагрузку на малый бизнес. Это, в свою очередь, может привести к закрытию части предприятий или переходу предпринимателей на другие формы налогообложения.

ЕСВ: новые условия

В 2025 году меняется порядок уплаты ЕСВ. Предприниматели должны платить взнос поквартально в месяце, следующего за завершением квартала. Отчетность по ЕСВ будет подаваться раз в год в виде Приложения 1 к годовой декларации:

Для 2 группы: крайний срок подачи отчета – 3 марта 2025 года.

группы: крайний срок подачи отчета – 3 марта 2025 года. Для 3 группы: отчетность нужно подать до 10 февраля 2025 года.

Обязательная месячная отчетность по наемным работникам восстанавливается с февраля 2025 года. Она будет подаваться до 20 числа следующего месяца.

Льготы на уплату ЕСВ остаются в силе для:

пенсионеров;

лиц с инвалидностью;

предпринимателей, которые являются наемными работниками (за них взнос платит работодатель);

ФЛП с территорий боевых действий или временно оккупированных регионов;

ФЛП, призванных в ВСУ.

Ставка военного сбора для физических лиц

С 1 января 2025 года ставка военного сбора возрастает с 1,5% до 5%. Исключение составляют военнослужащие и работники силовых структур, для которых ставка остается на уровне 1,5%.

Налогообложению подлежат:

заработная плата;

доходы по гражданско-правовым договорам;

пассивные доходы (дивиденды, роялти, проценты по банковским счетам, депозиты и т.д.).

Повышение налоговой нагрузки может вызвать сложности для малого бизнеса, в частности рост расходов и необходимость оптимизации. Растут также риски закрытия предприятий из-за высоких финансовых обязательств.