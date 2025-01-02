Изменения, предусмотрены Законом предусмотрены Законом №4015-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно сбалансирования поступлений бюджета во время военного положения", повлияют как на уплату военного сбора, так и на единый социальный взнос (ЕСВ). Подробнее рассказывает 24 Канал.
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Военный сбор: что изменится
Для предпринимателей-упрощенцев введены новые ставки военного сбора:
- 1, 2 и 4 группы: уплата 10% от минимальной заработной платы.
- 3 группа: уплата 1% от дохода.
Кроме повышения ставок, изменились и сроки уплаты налогов:
- 1, 2 и 4 группы: авансовые взносы необходимо уплачивать ежемесячно до 20 числа текущего месяца.
- 3 группа: налоговый платеж осуществляется через 10 дней после предельного срока подачи квартальной декларации.
Такие нововведения могут значительно увеличить финансовую нагрузку на малый бизнес. Это, в свою очередь, может привести к закрытию части предприятий или переходу предпринимателей на другие формы налогообложения.
ЕСВ: новые условия
В 2025 году меняется порядок уплаты ЕСВ. Предприниматели должны платить взнос поквартально в месяце, следующего за завершением квартала. Отчетность по ЕСВ будет подаваться раз в год в виде Приложения 1 к годовой декларации:
- Для 2 группы: крайний срок подачи отчета – 3 марта 2025 года.
- Для 3 группы: отчетность нужно подать до 10 февраля 2025 года.
Обязательная месячная отчетность по наемным работникам восстанавливается с февраля 2025 года. Она будет подаваться до 20 числа следующего месяца.
Льготы на уплату ЕСВ остаются в силе для:
- пенсионеров;
- лиц с инвалидностью;
- предпринимателей, которые являются наемными работниками (за них взнос платит работодатель);
- ФЛП с территорий боевых действий или временно оккупированных регионов;
- ФЛП, призванных в ВСУ.
Ставка военного сбора для физических лиц
С 1 января 2025 года ставка военного сбора возрастает с 1,5% до 5%. Исключение составляют военнослужащие и работники силовых структур, для которых ставка остается на уровне 1,5%.
Налогообложению подлежат:
- заработная плата;
- доходы по гражданско-правовым договорам;
- пассивные доходы (дивиденды, роялти, проценты по банковским счетам, депозиты и т.д.).
Повышение налоговой нагрузки может вызвать сложности для малого бизнеса, в частности рост расходов и необходимость оптимизации. Растут также риски закрытия предприятий из-за высоких финансовых обязательств.