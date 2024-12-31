Закрытие ФЛП в Дії снова работает
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дії. В ведомстве отметили, что сейчас услуга работает в упрощенном формате.
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"Подайте заявление за две минуты – и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок", – говорится в сообщении.
Как закрыть ФЛП
Чтобы закрыть ФЛП, необходимо:
- авторизоваться на портале Дия,
- выбрать услугу "Закрытие ФЛП",
- подать заявление,
- подписать его КЭПом или Дия.Подписью.
После подачи заявления налоговая служба снимет предпринимателя с учета, а закрытие ФЛП будет зарегистрировано Министерством юстиции сразу после возобновления работы ЕГР.
Справочно. 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.