Закрытие ФЛП в Дії снова работает

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Дії. В ведомстве отметили, что сейчас услуга работает в упрощенном формате.

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"Подайте заявление за две минуты – и налоговая снимет вас с учета в тот же день, а ФЛП прекратится, как только заработает Единый государственный реестр. Без очередей в налоговой и затяжных проверок", – говорится в сообщении.

Как закрыть ФЛП

Чтобы закрыть ФЛП, необходимо:

авторизоваться на портале Дия,

выбрать услугу "Закрытие ФЛП",

подать заявление,

подписать его КЭПом или Дия.Подписью.

После подачи заявления налоговая служба снимет предпринимателя с учета, а закрытие ФЛП будет зарегистрировано Министерством юстиции сразу после возобновления работы ЕГР.

Справочно. 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции.