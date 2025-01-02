Зміни, передбачені Законом №4015-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо збалансування надходжень бюджету під час воєнного стану", вплинуть як на сплату військового збору, так і на єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Детальніше розповідає 24 Канал.

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Військовий збір: що зміниться

Для підприємців-спрощенців введено нові ставки військового збору:

1, 2 та 4 групи: сплата 10% від мінімальної заробітної плати.

3 група: сплата 1% від доходу.

Окрім підвищення ставок, змінилися й терміни сплати податків:

1, 2 та 4 групи: авансові внески необхідно сплачувати щомісяця до 20 числа поточного місяця.

3 група: податковий платіж здійснюється через 10 днів після граничного строку подання квартальної декларації.

Такі нововведення можуть значно збільшити фінансове навантаження на малий бізнес. Це, у свою чергу, може призвести до закриття частини підприємств або переходу підприємців на інші форми оподаткування.

ЄСВ: нові умови

У 2025 році змінюється порядок сплати ЄСВ. Підприємці повинні сплачувати внесок поквартально у місяці, що слідує за завершенням кварталу. Звітність щодо ЄСВ подаватиметься раз на рік у вигляді Додатка 1 до річної декларації:

Для 2 групи: крайній термін подання звіту — 3 березня 2025 року.

групи: крайній термін подання звіту — 3 березня 2025 року. Для 3 групи: звітність потрібно подати до 10 лютого 2025 року.

Обов'язкова місячна звітність щодо найманих працівників відновлюється з лютого 2025 року. Вона подаватиметься до 20 числа наступного місяця.

Пільги на сплату ЄСВ залишаються чинними для:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю;

підприємців, які є найманими працівниками (за них внесок сплачує роботодавець);

ФОПів із територій бойових дій або тимчасово окупованих регіонів;

ФОПів, призваних до ЗСУ.

Ставка військового збору для фізичних осіб

З 1 січня 2025 року ставка військового збору зростає з 1,5% до 5%. Виняток становлять військовослужбовці та працівники силових структур, для яких ставка залишається на рівні 1,5%.

Оподаткуванню підлягають:

заробітна плата;

доходи за цивільно-правовими договорами;

пасивні доходи (дивіденди, роялті, відсотки за банківськими рахунками, депозити тощо).

Підвищення податкового навантаження може викликати складнощі для малого бізнесу, зокрема зростання витрат і необхідність оптимізації. Зростають також ризики закриття підприємств через високі фінансові зобов'язання.