Працівники Державного бюро розслідувань завершили справу щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Він організував заволодіння нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній Львівський автобусний завод).

Що відомо про справу російського олігарха?

Дії російського бізнесмена призвели до збитків підприємства у понад 350 мільйонів гривень, передає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Згідно з інформацією, ще у 2005 році Ігор Чуркін очолив спостережну раду підприємства. Це дозволяло йому ухвалювати рішення про відчуження майна.

А у 2008 році чоловік організував передачу 8 об’єктів нерухомості своїм комерційним структурам. Для цього підлеглі підробили фінансові документи. Подібні дії зекономили гроші Чуркіну.

Зауважте! Ба більше, це надало можливість олігарху фактично вкрасти частину приміщень заводу.

Як розповіли у Бюро, схожий механізм Ігор Чуркін використав ще через 8 років – у 2016 році. Олігарх зробив це через підроблене судове рішення. Воно, своєю чергою, стало підставою для незаконної передачі ще частини майна підконтрольним компаніям.

Збитки підприємства становлять понад 367 мільйонів гривень,

– повідомило Державне бюро розслідувань у Telegram.

Росіянину інкримінують такі статті: підробку документів та привласнення майна (частини 3 статті 27 частин 2, 3, 4 статті 358), підробка документів, печаток, штампів (частин 2, 3 статті 27, частини 5 статті 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Зверніть увагу! Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією, а обвинувальний акт вже направлено до суду.