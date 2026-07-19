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Бізнес Актуальні новини Спрощена система оподаткування: хто може на ній перебувати у 2026 році
19 липня, 20:00
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Спрощена система оподаткування: хто може на ній перебувати у 2026 році

Валерія Моргун

Зазвичай підприємці в Україні діляться на дві категорії. Ті, що перебувають на загальній системі оподаткування, та ті, що на спрощеній.

Кому доступна спрощена система оподаткування

Кожна з них має свої вимоги та обмеження, про що зазначили у Державній податковій службі.

Взагалі спрощена система оподаткування передбачає такі види податків: 

  1. єдиний податок;
  2. військовий збір.

Також підприємці сплачують єдиний соціальний внесок.

"Спрощенка" доступна різним групам ФОП, якщо вони відповідають важливим критеріям.

Перша група:

  • ФОП без найманих працівників;
  • здійснюють роздрібний продаж товарів на ринках або надають побутові послуги населенню;
  • річний обсяг доходу – не більше 167 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).

Друга група:

  • ФОП, які надають послуги (зокрема, побутові) населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства:
  • кількість найманих працівників – не більше 10 осіб одночасно або взагалі без найманих працівників;
  • річний обсяг доходу – не більше 834 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).

Якщо людина має 2 групу ФОП, то вона не зможе перебувати на спрощеній системі, якщо надає посередницькі послуги з нерухомістю, надає доступ до Інтернету, займається виробництвом, постачанням та продажем ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів чи каміння. 

Третя група: 

  • ФОП без обмеження щодо кількості найманих працівників;
  • річний обсяг доходу – не перевищує 1 167 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).

Таким чином, на спрощеній системі можуть перебувати різні групи ФОП. Але за умови дотримання критеріїв.

Що ще варто знати ФОПам

Нагадаємо, що ще з квітня деякі фізичні особи-підприємці втратили можливість працювати на спрощеній системі. Під обмеження потрапили чотири КВЕДи.

Водночас загальна система оподаткування має свої плюси. Зокрема, для деяких ФОПів навіть вигідніше працювати саме на ній.

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