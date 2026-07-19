Спрощена система оподаткування: хто може на ній перебувати у 2026 році
Зазвичай підприємці в Україні діляться на дві категорії. Ті, що перебувають на загальній системі оподаткування, та ті, що на спрощеній.
Кому доступна спрощена система оподаткування
Кожна з них має свої вимоги та обмеження, про що зазначили у Державній податковій службі.
Взагалі спрощена система оподаткування передбачає такі види податків:
- єдиний податок;
- військовий збір.
Також підприємці сплачують єдиний соціальний внесок.
"Спрощенка" доступна різним групам ФОП, якщо вони відповідають важливим критеріям.
Перша група:
- ФОП без найманих працівників;
- здійснюють роздрібний продаж товарів на ринках або надають побутові послуги населенню;
- річний обсяг доходу – не більше 167 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).
Друга група:
- ФОП, які надають послуги (зокрема, побутові) населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства:
- кількість найманих працівників – не більше 10 осіб одночасно або взагалі без найманих працівників;
- річний обсяг доходу – не більше 834 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).
Якщо людина має 2 групу ФОП, то вона не зможе перебувати на спрощеній системі, якщо надає посередницькі послуги з нерухомістю, надає доступ до Інтернету, займається виробництвом, постачанням та продажем ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів чи каміння.
Третя група:
- ФОП без обмеження щодо кількості найманих працівників;
- річний обсяг доходу – не перевищує 1 167 мінімальних зарплат (на 1 січня звітного року).
Таким чином, на спрощеній системі можуть перебувати різні групи ФОП. Але за умови дотримання критеріїв.
Що ще варто знати ФОПам
Нагадаємо, що ще з квітня деякі фізичні особи-підприємці втратили можливість працювати на спрощеній системі. Під обмеження потрапили чотири КВЕДи.
Водночас загальна система оподаткування має свої плюси. Зокрема, для деяких ФОПів навіть вигідніше працювати саме на ній.