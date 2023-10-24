Гроші – Україні: США хочуть конфіскувати та продати яхту російського олігарха

США хочуть конфіскувати суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Гроші від її продажу можуть передати Україні.

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Сулейман Керімов перебуває під санкціями в США.

Що про нього відомо

Він російський олігарх, мільярдер і політик лезгінського походження. Має тісні зв'язки з режимом Путіна і Рамзаном Кадировим. У політику прийшов у 1990-х роках.

До 1999 року він отримав контроль над Нафта Москва, колишнім державним нафтотрейдером. У 2000-х роках Керімов отримав мільярди доларів кредитів у великих російських державних банків, таких як Сбербанк і ВТБ. Завдяки цим кредитам він став головним акціонером Газпрому та Уралкалію, а також Сбербанку.