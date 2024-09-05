Торговий дефіцит в США розширюється

Відповідно до даних Міністерства торгівлі США, в країні зріс протягом липня дефіцит торгового балансу. Це пояснюють тим, що бізнес авансом закупав товари в очікування росту тарифів.

Що з торговим дефіцитом США

Оскільки американські підприємства авансом закуповували імпорт через очікування підвищення тарифів, це може свідчити про те, що торгівля залишається стримуючим фактором для економічного зростання в третьому кварталі.

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Зверніть увагу! Дефіцит торгового балансу збільшився на 7,9% – до 78,8 мільярда доларів, що є найвищим показником з червня 2022 року. Водночас аналітики прогнозували, що дефіцит становитиме до 79 мільярдів доларів з 73,1 мільярда доларів у червні. Імпорт зріс на 2,1% – до 345,4 мільярда доларів.

Очікується, що більша частина імпорту може перетворитися на запаси на фоні сповільнення внутрішнього попиту. А це може послабити вплив на ВВП.

До речі, оцінки зростання сягають 2,7% в річному вимірі у третьому кварталі. Водночас у квітні – червні економіка зростала на 3,0%.