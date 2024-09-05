Что с торговым дефицитом США

Поскольку американские предприятия авансом закупали импорт из-за ожидания повышения тарифов, это может свидетельствовать о том, что торговля остается сдерживающим фактором для экономического роста в третьем квартале.

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Обратите внимание! Дефицит торгового баланса увеличился на 7,9% – до 78,8 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с июня 2022 года. В то же время аналитики прогнозировали, что дефицит составит до 79 миллиардов долларов с 73,1 миллиарда долларов в июне. Импорт вырос на 2,1% – до 345,4 миллиарда долларов.

Ожидается, что большая часть импорта может превратиться в запасы на фоне замедления внутреннего спроса. А это может ослабить влияние на ВВП.

Кстати, оценки роста достигают 2,7% в годовом измерении в третьем квартале. В то же время в апреле – июне экономика росла на 3,0%.