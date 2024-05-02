США, ЄС та Велика Британія почали тиснути на ОАЕ: до чого тут росіяни

Офіційні особи ЄС, Великої Британії та США відвідали Об'єднані Арабські Емірати. Зустріч із місцевими чиновниками стосувалася російського бізнесу та обходу санкцій.

Боротьба з обходом санкцій

Представники США, Європейського Союзу та Великої Британії вирішили активніше працювати щодо того, як Росія обходить санкції за допомогою третіх країн. З цією метою вони прибули в ОАЕ, які часто пов'язують з російським бізнесом та постачанням підсанкційних товарів.

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Як повідомив журналістам речник МЗС Великої Британії, зараз здійснюються більш широкі зусилля щодо боротьби з обходом санкцій. Візит посадовців до ОАЕ – лише частина великого плану.

Представники Заходу попросили в ОАЕ надати детальну торгову інформацію щодо експорту та реекспорту товарів з Росії. Йдеться про товари подвійного використання, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Є дані, які підтверджують, що російський ВПК отримує мікросхеми, електроніку та обладнання, яке може використати у війні проти України.

Що відповіли в ОАЕ

В Абу-Дабі запевнили, що активно боряться з організаціями, які потрапили під санкції. Вони вже застосовували свої методи впливу до кількох бізнесів, які допомагали Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше також лунала інформація, що ЄС може запровадити обмеження проти Туреччини, Китаю та ОАЕ за те, що вони допомагають Росії обходити санкції.