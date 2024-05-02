Борьба с обходом санкций

Представители США, Европейского Союза и Великобритании решили активнее работать относительно того, как Россия обходит санкции с помощью третьих стран. С этой целью они прибыли в ОАЭ, которые часто связывают с российским бизнесом и поставками подсанкционных товаров.

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Как сообщил журналистам представитель МИД Великобритании, сейчас осуществляются более широкие усилия по борьбе с обходом санкций. Визит чиновников в ОАЭ – лишь часть большого плана.

Представители Запада попросили в ОАЭ предоставить подробную торговую информацию по экспорту и реэкспорту товаров из России. Речь идет о товарах двойного использования, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Есть данные, которые подтверждают, что российский ВПК получает микросхемы, электронику и оборудование, которое может использовать в войне против Украины.

Что ответили в ОАЭ

В Абу-Даби заверили, что активно борются с организациями, которые попали под санкции. Они уже применяли свои методы воздействия к нескольким бизнесам, которые помогали России после начала полномасштабного вторжения.

Ранее также звучала информация, что ЕС может ввести ограничения против Турции, Китая и ОАЭ за то, что они помогают России обходить санкции.