США підтримають Україну на мільярди доларів: що перепаде бізнесу

Партнери України усіляко допомагають підтримувати розвиток економіки, яка потерпає від війни. Черговий пакет фінансової підтримки нададуть Сполучені Штати Америки.

Пакет підтримки для українського бізнесу

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, вже схвалено 7,9 мільярда доларів підтримки від США. Президент США Джо Байден вже підписав відповідний закон.

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Майже всі гроші, які скерують в Україну США в рамках цієї допомоги, будуть спрямовані на підтримку державного бюджету.

Передбачено фінансування на загальну суму 7,899 мільярда доларів, з яких 7,849 мільярда передбачено спрямувати на економічну підтримку Державного бюджету України,

– повідомив Мельничук.

Фінансову підтримку від партнерів отримають і українські підприємці. Європейський інвестиційний банк виділить до 100 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу.

Партнери підтримують не лише економіку

Сполучені Штати відкрили новий завод для виробництв артилерійських снарядів. Він буде працювати на потреби України, яку Росія все ще переважає у кількості техніки та боєприпасів.

Завод готовий випускати близько 30 тисяч снарядів для 155-міліметрових гармат впродовж місяця. Раніше повідомлялося, що Україні потрібно від 4 до 7 тисяч таких снарядів щодня, а запасів союзників не вистачало, аби забезпечити цю потребу.