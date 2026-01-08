Невже криза? Starbucks закрила 400 кав’ярень через одну проблему

Starbucks закрила майже пів тисячі кав’ярень по всій території США, бо поведінка клієнтів змінюється. Разом з цим мережа вигадала нове рішення, як зберегти прибутки і не закривати при цьому заклади.

Скільки закрили кав’ярень і де?

У вересні 2025 року Starbucks оголосила про закриття близько 400 своїх кав'ярень по всій території США з існуючих 18 000, пише 24 Канал з посиланням на BestLife.

На той час новопризначений генеральний директор Браян Ніккол заявив, що цей крок є частиною плану реструктуризації вартістю 1 мільярд доларів, який компанія проводить на тлі скорочення продажів.

Хоча повний офіційний список місць так і не був опублікований, неофіційна таблиця Google з понад 200 записами була оприлюднена завдяки дискусіям на Reddit. У поточній версії таблиці зараз перелічено понад 500 кафе, які потенційно можуть закритися.

Протягом місяців, що минули, компанія діяла відносно швидко, зосереджуючись, зокрема, на закритті магазинів у великих містах:

Мережа закрила 42 магазини в Нью-Йорку (або 12%від загальної кількості магазинів там);

20 в Лос-Анджелесі;

15 в Чикаго;

7 у Сан-Франциско;

6 у Міннеаполісі;

5 у Балтиморі.

З якими проблемами зіткнулася мережа Starbucks?

Ці кроки відбуваються на тлі того, що Starbucks вирішує кілька постійних проблем зі своєю єдиною успішною моделлю. Зростання конкуренції в колись дуже прибуткових міських районах стало серйозною проблемою, оскільки менші, більш вишукані бренди почали завойовувати цю територію.

Мережа кав'ярень також зазнала серйозних труднощів після пандемії COVID-19, яка перевела багатьох працівників на віддалений графік роботи. Скорочення відвідувачів офісів сильно вдарило по прибутку компанії, аж до того, що до останніх закриттів були включені локації в колись завантажених будівлях.

Компанія також публічно говорила про свої зростаючі проблеми, пов'язані з кризою психічного здоров'я, яка зараз торкнулася США, оскільки багато хто використовує кафе лише як громадський туалет. В останні роки компанія почала забороняти клієнтам, які не купують, користуватися ними.

Яке рішення проблеми?

З огляду на нещодавні зміни, компанія не збирається повністю зникати:

Ніккол каже, що Starbucks інвестуватиме кошти в багато своїх існуючих локацій, зокрема в ремонт 1 000 кафе в США;

Роботи включатимуть встановлення нових стільців, диванів, освітлення та розеток, зручних для віддаленої роботи,.

Крім того, компанія також більше зосередиться на своїх точках видачі замовлень через автомобіль у передмістях.

За словами аналітиків, ця тактика допоможе Starbucks впоратися зі зниженням орендної плати, операційних витрат та витрат на робочу силу, що сприятиме відновленню.

Що ще відомо про Starbucks?