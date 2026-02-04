Ілон Маск увійшов в історію: його статки сягнули 800 мільярдів доларів завдяки SpaceX та xAI

Злиття SpaceX та xAI поповнили статки Ілона Маска на понад 80 мільярдів доларів, через що він впевнено наближається до отримання звання трильйонера. SpaceX зараз є найціннішим активом Маска.

Як і чому зросли статки Ілона Маска?

Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок оцінюється в 800 мільярдів доларів або більше, пише Forbes.

Це сталося після того, як його виробник ракет SpaceX придбав компанію штучного інтелекту xAI. Угода, яка оцінює об'єднану компанію в 1,25 трильйона доларів, збільшила статки Маска на 84 мільярди доларів, до рекордних 852 мільярдів доларів.

До угоди Маск володів приблизно 42% акцій SpaceX вартістю 336 мільярдів доларів, згідно з тендерною пропозицією, яка оцінила приватного виробника ракет у 800 мільярдів доларів.

Він також володів приблизно 49% акціями xAI вартістю 122 мільярди доларів, згідно з приватним раундом залучення коштів, який оцінив цю компанію в 250 мільярдів доларів.

Після злиття, яке оцінило SpaceX у 1 трильйон доларів, а xAI у 250 мільярдів доларів, Маск тепер володіє 43% акцій об'єднаної компанії вартістю 542 мільярди доларів.

Це робить SpaceX найціннішим активом Маска на сьогодні. Він також володіє 12% акцій Tesla вартістю 178 мільярдів доларів та опціонами на акції Tesla вартістю ще 124 мільярди доларів.

Що відомо про злиття SpaceX та xAI?

Об’єднання двох бізнесів Ілона Маска пояснюється не лише фінансами, а й амбітним баченням розвитку ШІ, яке виходить далеко за межі наземної інфраструктури, пише TechCrunch.

Маск заявив, що сучасний прогрес ШІ майже повністю залежить від гігантських наземних дата-центрів. Вони потребують колосальних обсягів електроенергії та складних систем охолодження, що створює навантаження на енергосистеми та довкілля. За його логікою, у найближчі роки задовольнити глобальний попит на обчислення для ШІ лише за рахунок Землі буде майже неможливо.

Саме тому SpaceX і xAI планують будівництво дата-центрів у космосі. Ілон Маск не уточнює кількість супутників, але наголошує, що йдеться про постійний і масовий запуск апаратів. Такий підхід автоматично гарантує SpaceX стабільний потік замовлень і доходів на роки вперед, особливо з урахуванням вимог американського регулятора, який зобов’язує знімати супутники з орбіти приблизно кожні п’ять років.

