Світовий рекорд: статки Ілона Маска перевищили 700 мільярдів доларів, – Reuters

Статки генерального директора Tesla Ілона Маска зросли до 749 мільярдів доларів після того, як Верховний суд штату Делавер відновив його опціони на акції компанії на суму 139 мільярдів доларів.

Ті було анульовані минулого року.

Які статки має Ілон Маск?

Пакет оплати праці Маска за 2018 рік, який колись коштував 56 мільярдів доларів, був відновлений Верховним судом штату Делавер у п'ятницю, через два роки після того, як суд нижчої інстанції скасував угоду про компенсацію як "незбагненну".

Цього тижня Маск також став першою людиною у світі з чистим капіталом понад 600 мільярдів доларів на тлі повідомлень про те, що його аерокосмічний стартап SpaceX, ймовірно, стане публічним. У листопаді акціонери Tesla затвердили новий пакет компенсації Маска на 1 трильйон доларів – найбільший у корпоративній історії, оскільки інвестори підтримали його бачення перетворення виробника електромобілів на гіганта штучного інтелекту та робототехніки.

За даними Forbes, зараз статки Маска майже на 500 мільярдів доларів перевищують статки співзасновника Google Ларрі Пейджа, який посідає друге місце у світовому рейтингу мільярдерів.

Акції Tesla встановили рекорд