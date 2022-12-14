Схильний до втечі: суд на Багамах відмовив Бенкману-Фріду у звільненні з-під варти під заставу

Засновнику збанкрутілої криптобіржі FTX Сему Бенкману-Фріду, якого днем раніше заарештували на Багамах, відмовили у звільненні під заставу. Суд Багамських Островів обґрунтував таке рішення високим ризиком втечі затриманого.

Адвокати пропонували за звільнення ексмільярдера заставу у розмірі 250 тисяч доларів. Після відмови головного судді Джояна Фергюсон-Пратта, Бенкман-Фрід пробуде у багамській в'язниці щонайменше до 8 лютого наступного року, – на цю дату призначено слухання про його екстрадицію до США.

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Арешт і перше слухання у справі проти Бенкмана-Фріда

13 грудня стало відомо, що засновника збанкрутілої криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда затримали на Багамських Островах, де розташовується штаб-квартира його компанії. Арешт відбувся на вимогу уряду США.

Згодом оприлюднили перші звинувачення Сполучених Штатів проти ексмільярдера. Так, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Бенкмана-Фріда у шахрайстві проти венчурних та інших інвесторів, які вклали близько 1,8 мільярда доларів у підконтрольну йому криптобіржу.

В офіційному листі прокуратури Нью-Йорка до головного прокурора Багамських Островів йшлося, що США просять затримати Бенкмана-Фріда, оскільки Сполучені Штати відкрили проти нього кримінальну справу. Також у документі згадувалося про запит на екстрадицію ексмільярдера.

Уже 14 грудня на Багамах відбулось перше засідання у справі Бенкмана-Фріда, яке тривало понад три години. За ним слідкували усі великі західні ЗМІ, оскільки справа про крах FTX та мільярдне шахрайство набула величезного світового розголосу.

Захист Бенкмана-Фріда наполягав на звільненні арештованого під заставу у 250 тисяч доларів, мотивуючи це тим, що ексмільярдер приймає антидепресанти та має низку медичних діагнозів, а також згоден на дотримання комендантської години та відслідковування його місця розташування у режимі реального часу.

Головний суддя Джоян Фергюсон-Пратт відповів (на прохання захисту про звільнення під заставу – ред. 24 канал), що доступ Бенкмана-Фріда до фінансових ресурсів зробив ризик його втечі надто великим, тож йому необхідно залишатися за ґратами,

– транслювало засідання видання The New York Times.

Нагадаємо, що про своє банкрутство FTX оголосила 11 листопада на тлі того, що не змогла виплатити своїм клієнтам фінансові зобов'язання й зазнала різкого тижневого дефіциту ліквідності. Того ж дня Сем Бенкман-Фрід негайно пішов з посади генерального директора криптобіржі.