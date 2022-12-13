Звинувачення у шахрайстві стало першим кроком в очікуваній серії кримінальних і цивільних звинувачень після його арешту на Багамах увечері в 12 грудня. Про що повідомило Міністерство юстиції США.

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Звинувачення проти Бенкмана-Фріда

Комісія з цінних паперів і бірж заявила у вівторок, що висунула Бенкмен-Фріду звинувачення в шахрайстві венчурних капіталістів та інших інвесторів, які вклали 1,8 мільярда доларів у базу в Nassau-based FTX, більшість з яких розташовані в США, з травня 2019 року.

Також регулятор звинуватив Бенкмана-Фріда в організації багатомільярдного шахрайства, яке почалося в день, коли він запустив свою криптовалютну біржу FTX, і продовжувалося під його особистим керівництвом до її краху минулого місяця.

Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас заявивши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті,

– сказав голова SEC Гері Генслер.

У своєму позові SEC стверджувала, що Бенкман-Фрід рекламував свою компанію потенційним інвесторам як безпечного та надійного учасника дикого заходу цифрових активів, зосереджуючись на рекламі складного управління ризиками компанії.

З самого початку Бенкман-Фрід неналежним чином перенаправляв активи клієнтів у свій приватний крипто-хедж-фонд Alameda Research, а потім використовував ці кошти клієнтів для здійснення нерозкритих венчурних інвестицій, розкішних покупок нерухомості та великих політичних пожертвувань,

– стверджують у SEC.

Голова SEC Гері Генслер наголосила, що вчинене Банкменом-Фрідом шахрайство – це гучний заклик до криптоплатформ, щоб вони відповідали рамкам законів. Також вона додала, що розслідування FTX триває.

Нагадаємо! Крах біржі на Багамських островах, яка колись оцінювалася в 32 мільярди доларів, призвела до потенційних втрат для мільйонів кредиторів, у тому числі дрібних інвесторів, і викликала шок у криптоіндустрії.