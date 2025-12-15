За порушення нацбезпеки бізнесмену з Гонконга загрожує довічне: що відомо про справу

Вищий суд Гонконгу визнав медіамагната та активіста Джиммі Лая винним кількох злочинах проти нацбезпеки, проте чоловік не визнає себе винним. Йому може загрожувати довічне ув'язнення.

У чому звинувачують Джиммі Лая?

Судовий процес був найгучнішим згідно із законом міста про національну безпеку, запровадженим Китаєм у червні 2020 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Мільярдер Воррен Баффет передає компанію за 1 трильйон доларів наступнику: хто ним стане

Прихильники 78-річного Лая вважають його борцем за свободу. Засновник нині закритої газети Apple Daily, був одним із найвідоміших критиків керівництва Комуністичної партії Китаю.

Пекін вважає його натхненником протестів 2019 року та змовником, який виступає за санкції США проти Гонконгу та материкового Китаю.

78-річному Лаю загрожує довічне ув'язнення після того, як його визнали винним у змові з іноземними силами та у підбурюванні до заколоту – він не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Бізнесмену також закидали "міжнародне лобіювання з метою залучення міжнародної підтримки" проти влади.

Немає сумнівів, що Лай приховував свою образу та ненависть до Китаю протягом багатьох років свого дорослого життя,

– заявила суддя Естер Тох.

Попереднє слухання, на якому Лай зможе просити про пом'якшення покарання, заплановано на 12 січня. Його адвокат Стівен Кван сказав, що Лай вирішить, чи подавати апеляцію, після оголошення вироку.

Що відомо про покарання іншого бізнесмена в Китаї?