Зв'язки з підсанкційним Фірташем: один з найбільших хімзаводів України вкотре не продали

Ще одна спроба приватизації підприємства "Сумихімпром" завершилася провалом. Завод понад 10 років перебував в управлінні групи компаній, пов'язаних із Group DF проросійського олігарха Дмитра Фірташа.

Чому не продали "Сумихімпром"?

Повторний онлайн-аукціону з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств не відбувся, пише 24 Канал з посиланням на Prozorro.

Дивіться також Один з найбільших заводів України не змогли продати: не знайшли жодного покупця

"Сумихімпром" цього разу продавали зі зниженою на 9,3% ціною – 1,088 мільярда гривень, проте жодного покупця для заводу не знайшли. Попередній аукціон 11 червня 2025 року так само не відбувся через відсутність учасників. Серед умов купівлі виокремили наступне:

Новий власник повинен буде зберегти основні види діяльності товариства, інвестувати в технічне переоснащення і модернізацію виробництва не менше ніж на 150 мільйонів гривень;

Переможець повинен буде погасити протягом 6 місяців борги із заробітної плати і перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість;

Він має дотримуватися соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства і не допустити їх звільнення протягом 6 місяців після придбання активу.

Що відомо про "Сумихімпром"?

"Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств хімічної галузі України, яке працює з 1953 року, пише 24 Канал з посиланням на Фонд держмайна.

Основна продукція – мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих підприємств міста Суми та області і виробляє понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових і кліматичних зон.

Завод понад 10 років перебував в управлінні групи компаній, пов'язаних із Group DF підприємця Дмитра Фірташа. Господарський суд Сумської області в листопаді 2023 року задовольнив клопотання ФДМ і Міністерства юстиції та закрив провадження у справі про банкрутство і санацію "Сумихімпром".

Новини приватизації в Україні