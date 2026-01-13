Чому не продали "Сумихімпром"?
Повторний онлайн-аукціону з приватизації 99,99% акцій одного з найбільших вітчизняних хімічних підприємств не відбувся, пише 24 Канал з посиланням на Prozorro.
"Сумихімпром" цього разу продавали зі зниженою на 9,3% ціною – 1,088 мільярда гривень, проте жодного покупця для заводу не знайшли. Попередній аукціон 11 червня 2025 року так само не відбувся через відсутність учасників. Серед умов купівлі виокремили наступне:
- Новий власник повинен буде зберегти основні види діяльності товариства, інвестувати в технічне переоснащення і модернізацію виробництва не менше ніж на 150 мільйонів гривень;
- Переможець повинен буде погасити протягом 6 місяців борги із заробітної плати і перед бюджетом, а також прострочену кредиторську заборгованість;
- Він має дотримуватися соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства і не допустити їх звільнення протягом 6 місяців після придбання активу.
Що відомо про "Сумихімпром"?
"Сумихімпром" – одне з найбільших вітчизняних підприємств хімічної галузі України, яке працює з 1953 року, пише 24 Канал з посиланням на Фонд держмайна.
Основна продукція – мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Підприємство входить до трійки бюджетоутворюючих підприємств міста Суми та області і виробляє понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових і кліматичних зон.
Завод понад 10 років перебував в управлінні групи компаній, пов'язаних із Group DF підприємця Дмитра Фірташа. Господарський суд Сумської області в листопаді 2023 року задовольнив клопотання ФДМ і Міністерства юстиції та закрив провадження у справі про банкрутство і санацію "Сумихімпром".
Новини приватизації в Україні
У жовтні Фонд державного майна України продав 50% +1 акцій ПАТ "Рівненський радіотехнічний завод" майже за 31 мільйон гривень через систему Prozorro.Продажі. Новий власник зобов'язаний погасити борги заводу протягом 6 місяців та зберегти колектив.
Кондитерську фабрику АВК у Дніпрі продали з аукціону через борги, новим власником стало київське ТОВ "Іларіс". ТОВ "Іларіс" зареєстроване 4 серпня 2025 року, кінцева власниця – Марина Рицька, а можливі зв'язки з дніпровськими бізнесменами не підтверджено.
За рік роботи "Прозорро.Продажі" продали шість санкційних лотів, що принесло державі понад 2 мільярди гривень. Кошти від продажу майна російських олігархів надійшли до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, організатором торгів був Фонд держмайна України.