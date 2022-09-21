Світовий логістичний гігант DP World долучиться до транспортування українського зерна

Одна з найбільших логістичних компаній світу DP World приєднається до транспортування українського зерна за кордон. Для перевалки вантажів буде залучений нещодавно авторизований термінал у Румунії.

Так, українське зерно прямуватиме до терміналу у Дорнешті, що неподалік румунсько-українського кордону. Вже звідти DP World перевозитиме вантаж на власний вузловий термінал у порту Констанци.

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Об'єми транспортування

DP World планує приймати вантажі з українським зерном новою залізницею, яка запуститься вже невдовзі. Мовиться про шлях, який з'єднає прикордонну станцію Вадул-Сірет у Чернівецькій області з терміналом компанії у румунській Констанці через новий термінал Дорнешть.

Генеральний директор румунського представництва логістичного гіганта DP World Romania Космін Карстеа у коментарі виданню The Loadstar зазначив, що нове залізничне сполучення дозволить виконувати до п'яти рейсів туди й назад щотижня.

При цьому, поїзди зможуть перевозити до 50 контейнерів, завантажених українським зерном, за один раз. Водночас перевалка вантажів компанією DP World у Дорнешті дозволить розвантажити порт Констанци й зменшити час очікування вагонів у чергах.

До слова, зазначається, що перевезення українського зерна є вигідним для DP World, оскільки це дозволить компанії ще міцніше закріпитися на румунському ринку.

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Нагадаємо, що після підписання так званої "зернової угоди" у липні та деблокади декількох українських портів, Україна наростила експорт агропродукції. Проте показники постачання досі залишаються дуже далекими від довоєнних.

За даними заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, загалом у серпні через порти, залізницю та автотранспортом нашій державі вдалось експортувати близько 5 мільйонів тонн агропродукції.