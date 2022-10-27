Тариф на електроенергію для бізнесу може зрости з 1 листопада

Прайс-кепи (максимальну ціну) на електроенергію для бізнесу у листопаді можуть підняти. Скільки прогнозовано платитиме бізнес та, чи можуть підвищити тарифи для населення, розповідаємо далі.

Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, зауважив, що тарифи для населення підіймати не будуть, оскільки "вже є відповідні заяви, що принципово тарифи для населення залишаться на старому рівні."

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Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг А от тарифи для бізнесу дійсно планують підняти з 1 листопада й вже давно це питання обговорюється. Питання тільки до якого рівня їх піднімуть.

Попенко нагадує, що у вересні велись розмови про те, що прайс-кепи на тарифи для бізнесу будуть на рівні 5 гривень. У цю ціну закладалась максимальна вартість електроенергії без врахування доставки та розподілу.

Сьогодні вже є пропозиції та проєкт НКРЕКП, що тарифи будуть на рівні 6 гривень. Тобто фактично електроенергія буде коштувати для бізнесу на рівні 7 – 7,5 гривень,

– резюмує Попенко.

Бізнес заявляє про можливу зупинку підприємств

На тлі розмов про підвищення тарифів на електроенергію, у жовтні, бізнес заявив, що у разі зростання цін на електроенергію зросте відповідно й ціна собівартості їх продукції та вплине загалом на економіку підприємства. Ба більше, деякий бізнес заявив про закриття підприємств.

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