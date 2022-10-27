Тариф на электроэнергию для бизнеса может возрасти с 1 ноября
Прайс-кепы (максимальную цену) на электроэнергию для бизнеса в ноябре могут поднять. Сколько прогнозируемо будет платить бизнес и могут ли повысить тарифы для населения, рассказываем дальше.
Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу, отметил, что тарифы для населения поднимать не будут, поскольку "уже есть соответствующие заявления, что принципиально тарифы для населения останутся на старом уровне".
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А вот тарифы для бизнеса действительно планируют поднять с 1 ноября, и уже давно этот вопрос обсуждается. Вопросы только до какого уровня их поднимут.
Попенко напоминает, что в сентябре шли разговоры о том, что прайс-кепы на тарифы для бизнеса будут на уровне 5 гривен. По этой цене закладывалась максимальная стоимость электроэнергии без учета доставки и распределения.
Сегодня уже есть предложения и проект НКРЭКУ, что тарифы будут на уровне 6 гривен. То есть фактически электроэнергия будет стоить для бизнеса на уровне 7 – 7,5 гривны,
– резюмирует Попенко.
Бизнес заявляет о возможной остановке предприятий
На фоне разговоров о повышении тарифов на электроэнергию, в октябре бизнес заявил, что в случае роста цен на электроэнергию вырастет соответственно и цена себестоимости их продукции и повлияет в целом на экономику предприятия. Более того, некоторый бизнес заявил о закрытии предприятий.
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- Из-за роста тарифов на электроэнергию для бизнеса может закрыться завод "Днипроазот". Это единственный производитель хлора для украинских водоканалов, который находится в простое, хотя предприятие поддерживает минимальную деятельность. Из-за роста цен в дальнейшем это делать предприятие не сможет, а, по словам представителя завода, после полной остановки предприятия возобновить работу будет невозможно.
- Покровский горно-обогатительный комбинат (ПГОК) также ожидает закрытия. "Снижается спрос на нашу продукцию, растет себестоимость производства, есть проблемы с закупками материалов для ремонтов и обслуживания оборудования. Поэтому наше предприятие не может больше выдерживать эту сложную ситуацию", – отметил заместитель главного энергетик ЮГОКа.
- Также из-за более высоких тарифов на электроэнергию может остановиться Марганецкий ГОК.